Martin Skrtel yürekleri ağza getirdi!
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Maçın 64. dakikasında sarı lacivertlileri korkutan anlar yaşandı.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Maçın 64. dakikasında sarı lacivertlileri korkutan anlar yaşandı.
Fenerbahçe'de Skrtel sakatlık yaşadı. Sağlık görevlileri oyun alanında oyuncuya müdahale etti.
Galatasaray sağlık görevlileri de saha içine girdi.
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