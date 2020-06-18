Maske takmayanlar nereye şikayet edilir? İşte maske takmayanları şikayet hattı

18 Haziran 2020 Perşembe 13:11 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 13:11

Türkiye'de koronavirüs salgını için tedbir amaçlı maskesiz sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Maske takmayıp kuralları ihlal edenleri şikayet etmek isteyenler ise maske takmayanları şikayet hattı numaralarını sorguluyor. Koronavirüs bulaş riskini azaltmak amacıyla yapılan maske takma zorunluluğunda maske takmayanlar nereye şikayet edilir?

İstanbul, Ankara ve Bursa'ya maske takma zorunluluğu getirildi. Bu 3 ille birlikte 48 ile maske takma zorunluluğu getirildi. Maskesiz dışarı çıkanlara adli para cezası uygulanıyor. Peki maske takmayanlar nereye şikayet edilir? Koronavirüs salgınında son günlerde vaka sayılarının artmasıyla birlikte maske takmak zorunlu hale geldi. Bu duruma uymayan ve maske takmayanları şikayet etmek isteyenler ise maske takmayanlar nereye şikayet edilir? sorusuna yanıt arıyor. İşte maske takmayanları şikayet ihbar hattı

MASKESİZ DIŞARI ÇIKILAMAYAN 48 İL

İstanbul, Bursa, Ankara, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak.

MASKE TAKMAYANLAR NEREYE ŞİKAYET EDİLİR?

Maske takmayanları ise en yakın polis karakoluna şikayet edebilirsiniz. Maske takmayanları şikayet etmek için 153 ve 155 polis hattını arayarak ihbarda bulunabilirsiniz.

İSTANBUL,ANKARA VE BURSA'YA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açık alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirildiğini duyurdu.Öte yandan Ankara ve Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamalarda da açık alanlarda maske takma zorunluğu getirildiği duyuruldu.

Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada “Bilim Kurulunun önerisi ve UHK kararınca Ankara ili içinde cadde, sokak, açık alanlar ile toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takma zorunlu kılınmıştır. Karara aykırı davrananlar hakkında ilgili mevzuatta belirtilen yaptırımlar uygulanacaktır” ifadeleri kullanıldı.

MASKE TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

Türk Ceza Kanunu'nun 195'nci maddesinde, "Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." ifadeleri yer alırken; Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’inci maddesinde, "Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir."