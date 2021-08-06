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Masterchef Ateş kimdir? Masterchef Ateş Durukan kaç yaşında ve nereli?

Masterchef yarışmacısı Ateş Durukan izleyenlerin merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Masterchef'te yarışmacılar final için ana kadroya kalmak için çabalıyorlar. Masterchef Ateş Durukan, yaşı küçük olmasına rağmen yaptığı yemeklerde başarısıyla izleyenleri hayrete düşürüyor. Peki Masterchef Ateş kimdir? Masterchef Ateş Durukan kaç yaşında ve nereli?

6 Ağustos 2021 Cuma 13:00 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 13:00
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Masterchef Ateş kimdir? Ana Kadro öncesi elemelerde yer alan MasterChef Ateş kimdir? Yarışmacılardan Ateş Durukan küçük yaşta büyük yetenekler sarfettiiği için izleyiciler tarafından en çok desteklenen isimler arasında yer alıyor. Peki MasterChef Ateş Durukan kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar

Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın final turunda Ateş, Mete, Umutcan, Sergen ve Tunahan başarılı performanslar göstererek son tura kaldı. Genç yaşına rağmen mutfak deneyimi çok olan Mert Ateş Durukan izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. İşte Masterchef Mert Ateş Durukan hakkında merak edilenler...

MASTERCHEF ATEŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

MasterChef Türkiye 2021'de şeflerin karşısına eleme turunda çıkan Mert Ateş Durukan, 18 yaşında. Yarışmaya İzmir'den katılan Mert Ateş Durukan, lisede aşçılık bölümü okumuş. Annesi ile ayrı bir eve geçtiği 9-10 yaşlarında iken annesi işten gelene kadar yemekleri o hazırlıyormuş.

Mert Ateş Durukan, ailenin tek çocuğu. Annesi muhasebeci, babası ise turizm sektöründe çalışıyor.

Yaşının küçük olmasına aldanılmamasını, buraya kendini kanıtlamaya geldiğini ve rakiplerine güçlü olduğunu göstereceğini ifade etti.

MASTERCHEF 2021 ANA KADROSUNA GİREN İSİMLER

MasterChef'ta kadroya giren isimler Fatma Polat, Milhan Erdem, Dilara Başaran, İbrahim Cingözler ve Tunahan olarak belirlendi.

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