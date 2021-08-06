6 Ağustos 2021 Cuma 12:48 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 12:48

MasterChef Tunahan Ak, ana kadroya dseçilen isimlerden birisi oldu. MasterChef Tunahan, yarışmada yaptığı yemeklerle de izleyenlerin dikkatini çekiyor. Ana Kadro öncesi elemelerde yer alan MasterChef Tunahan kimdir? MasterChef Tunahan nereli ve kaç yaşında? İşte genç yarışmacı hakkında merak edilenler...

Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın final turunda Ateş, Mete, Umutcan, Sergen ve Tunahan başarılı performanslar göstererek son tura kaldı. Basmati pilav ve barbunya ana ürünü olan yaratıcılık oyunlarında yarışmacılar adeta zamanla yarıştı. Gecenin sonunda MasterChef'te kadroya seçilen isim Tunahan oldu. Tunahan mutluluktan gözyaşlarını tutamadı.

MASTERCHEF TUNAHAN KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2021'de ana kadroya katılmak için mücadele eden Tunahan Ak, 19 yaşındadır. Beylikdüzü'nde yaşayan Tunahan hayatında bir değişiklik olsun istediğini ve MasterChef Türkiye'ye katılmanın da iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Aşçılık lisesi mezunu olan Tunahan Ak, Bolu'da 4 sene yatılı okumuş. 1,5 senedir Kadıköy'de çikolata imalathanesinde çalışıyor.

MASTERCHEF'TE KADROYA GİREN BEŞİNCİ İSİM KİM?

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışmacılar final turu ilk etabında basmati pilav yapmak için mutfağa girdi. Şefler bu turda yarışmacılara 40 dakika süre verdi. Bu süre sonunda şefler tadım yaparak final turuna geçen isimleri duyurdu. En iyi yemeği yaparak üst tura geçen isimler Ateş, Mete, Umutcan, Sergen ve Tunahan oldu.

Son turda ise bu kez Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacılardan ana ürünü barbunya olan yaratıcı yemek yapmasını istedi. Market alışverişi sonrasında 5 isim yeniden tezgah başına geçti. Son ikiye kalan Sergen ile Tunahan arasından şefler seçimini yaptı. Oy çokluğu ise MasterChef 2021 kadrosuna seçilen isim Tunahan oldu.

MASTERCHEF 2021 ANA KADROSUNA GİREN İSİMLER

MasterChef'ta kadroya giren isimler Fatma Polat, Milhan Erdem, Dilara Başaran, İbrahim Cingözler ve Tunahan olarak belirlendi.