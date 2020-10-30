Mavi ay nedir, ne zaman görülecek? Mavi dolunay (mavi ay) etkileri nelerdir?

30 Ekim 2020 Cuma 17:06 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 17:06

Mavi Ay ya da Mavi dolunay için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Mavi Ay'ın ne zaman görüleceğini geçen haftalarda açıklamıştı. Nadir gök olaylarından biri olan Mavi Ay, yılın 13. dolunayı olacak. Mavi ay'ın insanlar ve doğa üzerinde etkileri de söz konusu. Peki, Mavi ay ne zaman görülecek? Mavi dolunay (mavi ay) etkileri nelerdir?

Astroloji meraklılarını yakından ilgilendiren doğa olayında her yıl 12 adet dolunay meydana gelirken, 2020 yılında 13 dolunay gerçekleşeceği biliniyor.

MAVİ AY 2020 NE ZAMAN GÖRÜLECEK?

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), mavi ayın veya dolunayın 31 Ekim'de (yarın) gerçekleşeceği açıkladı.

MAVİ AY (DOLUNAY) NEDİR?

Mavi Ay, gök bilimcileri tarafından, bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak tanımlanan nadir bir doğa olayı olarak nitelendiriliyor.

Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi, mavi ay ile ilgili şu açıklamaları yaptı;

“Mavi Ay” bir tanıma göre bir takvim yılı (Güneş takvimi) içerisinde gerçekleşen 13. dolunay evresine verilen geleneksel bir isimdir. Ay takvimlerinde, bir takvim ayı aynı evre ile başlar aynı evre ile biter. Ancak bizim de günlük olarak kullandığımız Güneş takvimlerinde bir ay bizim astronomide “sinodik dönem” dediğimiz ve birbirini takip eden aynı iki evre arasında geçen süre (örneğin iki Dolunay arasındaki süre) ile tanımlanmaz

Böyle tanımlanmış olsaydı her ay 29.53 gün sürerdi. Oysa ki Güneş takviminde aylar 28, 29, 30 ya da 31 gün sürer ve toplam bir yıl da 29.53 * 12 = 352.2 gün değil 365.25 gündür! Bu nedenle bir aya aynı evreden (sözgelimi Dolunay ama Yeniay olsa da farketmez, ilkdördün olsa da) iki tane denk geldiği olur. (Aynı nedenle Ramazan ayı her yıl 11 gün öne kayar) Güneş takviminde bir yıl yine bu nedenle 12.37 tane ayrı evreden içerir. Bu 0.37’ler birleşip 2-3 yılda (tam olarak 2.7 yılda) bir 13. Dolunay’ın bir yıl içerisine sığmasına neden olur.

İşte böyle olduğunda gerçekleşen 13. dolunay “Mavi Ay” adını alır. Adını, İngilizce’de eski bir terim olan ve “ihanet eden” anlamına gelen “belewe” kelimesinin zaman içerisinde “blue” yani mavi kelimesine dönüşmesinden alan bu kültürel olgu, insanlar bir yılda 12 dolunay beklerken gerçekleşen 13. dolunayın takvime “ihanet” ettiği göndermelerinden alır. Ay’ın rengi ile hiçbir ilgisi yoktur. Sky & Telescope dergisinin Mart 1946 sayısı genel kabul gören orjinal tanımı alıp (yanlış anlayarak) bir ayda gerçekleşen ikinci dolunaya ilgi çekmek üzere “Mavi Ay” demiştir. Ay ancak çok özel durumlarda, volkanik patlamalar gibi Dünya’nın atmosfer parçacık yoğunluk, boyut ve yapısını kısa sürelerle değiştiren doğa olayları sonrası “mavimsi” bir renkte görülebilir.

MAVİ AY TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

Bu dolunayın heyecan veren bir başka özelliği de 1944 yılından bu yana ilk defa dünyanın her yerinden gözlemlenebilmesi olacak.

Mavi Ay dolunay evresinin ikinci defa meydana gelmesidir. Nadir yaşanan bir gök olayı olan Mavi Ay'ın dolunayın mavi renkte görünmesi anlamına gelmiyor. Hava koşullarının uygun ve bulutsuz olmasıyla durumunda Mavi Ay çıplak gözle rahatlıkla izlenebilir. Mavi Ay gözlemi yapabilmek için en iyi yol teleskoptur.

MAVİ AY'IN BURÇLARA ETKİSİ

Mavi Ay'dan etkilenecek olan burçlar, boğa, aslan, akrep ve kova olarak ifade edildi.