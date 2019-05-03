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Mavi kategoride aranan MLKP'li terörist, Edirne'de yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, İçişleri Bakanlığı'nın 'Terör Arananlar' listesinde mavi kategoride bulunan Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) terör örgütü üyesi Azimet Ceyhan (49) ile birlikte yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi eski subay M.A. ve organizatör B.Ö., mahkemece tutuklandı.

  • DHA
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Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen Salı günü ilçeye bağlı Yeniceçiftlik köyü yakınlarında durdurdukları araçta İçişleri Bakanlığı'nın 'Terör Arananlar' listesinde 1 milyon 500 bin TL ödülle 'mavi kategori'de bulunan MLKP üyesi Azimet Ceyhan, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan devam eden mahkemeleri bulunan eski subaylar M.A. ve M.A.K., 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı bulunan Z.Y. adlı kadın ve organizatörlük şüphelisi B.Ö.'yü yakalayarak, gözaltına aldı.
 
Şüphelilerin, yasa dışı yollarla gittikleri Yunanistan'da kolluk kuvvetlerince yakalanarak, Meriç Nehri üzerinden geri itildikler. Şüphelilerin bir kez daha kaçak yollarla Yunanistan'a geçmek isterken yakalandıkları belirtildi. Azimet Ceyhan, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
 
Ceyhan ile gözaltına alınan şüpheliler de dün adliyeye sevk edildi. PKK şüphelisi Z.Y. ve FETÖ şüphelisi M.A.K., mahkemece haklarında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, serbest bırakılırken, diğer FETÖ şüphelisi M.A. ve organizatör B.Ö., tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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