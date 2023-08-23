Mavi tiki giden CHP alay konusu oldu: Kurcalama bozarsın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12'nci seçim yenilgisinin ardından değişim krizinin yaşandığı CHP'ye bir kötü haber de sosyal medya platformu X'den geldi. Partinin resmi sosyal medya hesabındaki mavi tik kaldırıldı.

CHP'DEN KOVULAN ACIOĞLU'DAN GEÇMİŞ OLSUN PAYLAŞIMI



CHP'nin eski sosyal medya yöneticisi Ali Sinan Acıoğlu, mavi tikin kaldırılması üzerine bir paylaşımda bulundu. Partiden kovulan Acıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Mavi tık nereye gitti? Geçmiş olsun... işten çıkarılırken bana, "sosyal medyayı yönettiğini bilmiyorduk" diyen yöneticiye "işimi düzgün yapmasam bilirdiniz" demiştim. Kastım buydu işte... Profil resmi ile çok oynarsanız mavi tık gidiyor bu arada. Ne demiş büyükler: "Kurcalama bozarsın!"

NE OLMUŞTU?



CHP'nin eski sosyal medya yöneticisi Ali Sinan Acıoğlu, geçtiğimiz aylarda bir paylaşım yaparak Eren Erdem, Derya Gödek ve Bülent Kuşoğlu isteğiyle partiden kovulduğunu söylemişti. Kendisine imzalatılmak istenen belgenin fotoğrafını paylaşan Acıoğlu, "Bana bunu imzala diye dikte ettiler" demişti.

Acıoğlu, partiden gönderilmesi üzerine sosyal medya hesaplarının şifrelerinin ne olacağını sorduğunu ancak "Ne şifresi?" şeklinde bir cevap aldığını anlatmıştı. Acıoğlu, " 'Sosyal medyanızı yönetiyorum üç senedir' dedim farkında bile değillermiş" ifadesini kullanmıştı.