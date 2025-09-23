İSTANBUL °C / °C
Güncel

Timden kaçamadı! Deniz scooterinde ele geçirildi

Kırklareli Demirköy ilçesi Karanlıkdere sahilinde yapılan operasyonda 114 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.

HABER MERKEZİ23 Eylül 2025 Salı 08:02 - Güncelleme:
Timden kaçamadı! Deniz scooterinde ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 'Sahil Güvenliğimizden Mavi Vatan'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok' notuyla yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"114 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdik. Kırklareli Demirköy ilçesi Karanlıkdere sahilinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Demirköy/Koldestim) tarafından yapılan devriye faaliyeti esnasında; 1 deniz scooterinde ele geçirilen 6 adet çantada yapılan aramalarda; 53 kilogram skunk ve 61 kilogram toz esrar ele geçirdik. Yabancı uyruklu 1 şüpheliyi yakaladık. Kırklareli Valimiz ile Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Karada Jandarmamız ve Polisimiz, Mavi Vatan'ımızda Sahil Güvenliğimiz ile suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

