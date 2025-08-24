''Mavi vatan''ın muhafızları İstanbul'u selamlıyor... Tarihi geçit töreni başladı

TCG Anadolu liderliğinde İstanbul Boğazı'ndaki geçit töreni başladı.

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında, İstanbul Boğazı'nda Türk donanmasının seçkin platformlarının katıldığı görkemli bir geçit töreni gerçekleştiriliyor.

TARİHİ GEÇİT TÖRENİ BAŞLADI

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamındaki geçit töreni için Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu liderliğindeki gemiler, İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğindeki etkinlik için TCG Anadolu, saat 14.45 sıralarında Karadeniz açıklarından İstanbul Boğazı'na ulaştı.

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamındaki geçit töreni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden başladı.

Boğaz'da TEKNOFEST Mavi Vatan geçişi "Milli deniz havacılığımız yeniden doğdu" Boğaz'da seyir yapacak donanma unsurları arasında, onarımı tamamlanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yatı TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya ve TCG Sancaktar gemileri ile TCG Hızırreis denizaltısı bulunuyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından belirlenen 250 öğrenci de geçit töreni için TCG Anadolu'da yer alıyor.

"TÜRK BAYRAĞINI AL, GEL"

"Türk bayrağını al, gel" çağrısıyla TEKNOFEST Mavi Vatan Boğaz Geçişi coşkusuna ortak olmak isteyenler Boğaz kıyılarında toplanacak. İzleyiciler, gökyüzü ve denizin kırmızı beyaza boyanacağı unutulmaz anlara tanıklık edecek.

TCG Anadolu, TCG Savarona ve TCG Hızırreis denizaltısının da aralarında bulunduğu donanma unsurları 15.30-18.30 saatleri arasında Boğaz'da seyir yapacak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden başlayacak geçiş, Sarıyer, Tarabya, Emirgan, Kanlıca, Rumeli Hisarı, Kandilli, Bebek ve Ortaköy rotasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Dolmabahçe'ye ulaşacak. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan selamlanacak, geçit daha sonra Moda, Caddebostan ve Maltepe sahillerinde son bulacak.

Bu özel seyir sırasında TCG Anadolu ve TCG Savarona, TEKNOFEST yarışmacısı gençleri, şehit çocuklarını ve sevgi evlerindeki çocukları misafir ederek onlara unutulmaz bir gün yaşatacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, geçit törenine katılacak

FOTOĞRAFLARI NSOSYAL'DEN PAYLAŞANLARA ÖZEL HEDİYE

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'ndaki geçişe ilişkin çektiği fotoğrafları, #TeknofestMaviVatan etiketi ile NSosyal'den paylaşanlara özel hediye verilecek.

TEKNOFEST'in NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Bugün günlerden #TeknofestMaviVatan. Boğaz geçişinden çektiğin en güzel fotoğrafları #TeknofestMaviVatan etiketi ile NSosyal'den paylaş, en özel hediyeyi kazan." ifadelerine yer verildi.