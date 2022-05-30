İSTANBUL 28°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2022 Pazartesi / 29 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,3962
  • EURO
    17,6636
  • ALTIN
    980.541
  • BIST100
    2528.65
Güncel

Maymun Çiçeği virüsüne umut Türkiye'den geldi

İlk kez 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde kaydedilen, ancak son günlerde tüm dünyanın yeni bir salgın olarak nitelendirdiği maymun çiçeği hastalığına dair Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde gerçekleştirilen çalışmalar umut ışığı oldu.

IHA30 Mayıs 2022 Pazartesi 16:38 - Güncelleme:
ABONE OL

Covid-19 pandemisinde sona yaklaşıldığının düşünüldüğü bu günlerde hızla yayılma özelliği gösteren maymun çiçeği hastalığı pek çok ülkede görülmeye başladı. Tüm dünyanın henüz salgın boyutuna ulaşmadan çözüm arayışına girdiği hastalığa ilişkin Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zuhal Gerçek ve yüksek lisans öğrencisi Suray Jumamyradova, yeni aktif maddeler sentezleyerek önemli bir çalışmaya imza attı.

Medipol Üniversitesi doktora öğrencisi Mesut Şentürk tarafından gerçekleştirilen Docking çalışmaları sonucunda da yeni moleküllerin FDA onaylı ilaç olan Cidofovir kadar etkili olduğu kanıtlandı. Akademisyenlerimizin yapmış olduğu çalışma European Journal of Advanced Chemistry Research isimli uluslararası dergide yayınlandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.