31 Mart yerel seçimlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının geri alındığı açıklandı. DEM Parti, seçilmiş Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının seçimden iki gün önce Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine geri alındığını duyurdu. DEM Partililer olaya tepki gösterirken Zeydan'ın mazbata alamama ihtimali olduğu öğrenildi.

Van'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Abdullah Zeydan kazandı. DEM Parti yayınladığı açıklamasında, Adalet Bakanlığı'nın, 29 Mart'ta idari bir yazıyla, 2022'de memnu haklarını alan ve tüm yasal denetimlerden geçen Zeydan'ın memnu haklarına itiraz ettiğini açıkladı. Buna göre yetkili savcılık, bu idari itiraz yazısı üzerine kesinleşmiş memnu hak kararını veren mahkemeye yeniden başvurdu.

Açıklamaya göre, mahkeme aynı gün kesinleşmiş memnu hak kararını geri aldı ve memnu hak talebini reddetti. Kararı, itiraz ve temyiz hakkı kullanılmadan da hemen Yüksek Seçim Kurulu'na bildirdi.

MAZBATA BELİRSİZLİĞİ

Kişinin mahkumiyeti nedeniyle mahrum edildiği haklar anlamına gelen memnu hakların geri alınması Zeydan'ın başkanlık sürecini zora soktuğu belirtildi. Adalet Bakanlığı'nın YSK üzerinden itirazda bulunması durumunda mazbatanın Zeydan'a verilmeme ihtimali bulunuyor. Bu durumda kayyum atanması veya seçim sonuçlarında 2. olan aday AK Partili Abdulahat Arvas'a mazbata verilmesi konu ile ilgili gündeme gelen ihtimaller arasında yer aldı.