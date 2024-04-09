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  • Mazbatayı alır almaz ilk icraatları eşe dosta torpil oldu!
Güncel

Mazbatayı alır almaz ilk icraatları eşe dosta torpil oldu!

Seçimlerin ardından mazbata alarak görevlerine başlayan CHP ve YRP'li başkanların ilk icraatı liyakatsiz akrabalarını önemli görevlere getirmek oldu.

Sabah9 Nisan 2024 Salı 07:37 - Güncelleme:
Mazbatayı alır almaz ilk icraatları eşe dosta torpil oldu!
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Yerel seçim sürecinde 'adam kayırma', 'rüşvet', 'yolsuzluk' üzerinden hiçbir belge ve delile dayanmadan algı operasyonu yürütenlerin foyası ilk günde döküldü. CHP ve YRP'li yeni başkan adayları eşe dosta ve akrabaya koltuk dağıtmaya başladı.

TABELAYI ASTI TORPİLE BASTI

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde seçimi kazanan Yeniden Refah Partili Belediye Başkanı Mehmet Akpınar belediye binasının girişine "Rüşvet alan da veren de mel'undur" yazdırdı. Ancak Akpınar'ın ilk icraatı şaşırttı.

Sabah'ın haberine göre, YRP'li Akpınar'ın belediye başkan yardımcılığına atadığı 4 kişiden biri olan Fatih Yıldız'ın kayınbiraderi olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada Akpınar'ın bu icraatı hakkında 'Rüşvete haram da torpile helal mi başkan!' yorumları yapıldı.

ORTAĞINA YARDIMCILIK VERDİ

Muğla'da imar komisyon başkanıyken usulsüzlük yaptığı iddia edilen bir videolu ses kaydı ortaya çıkan ve hakkında rüşvet soruşturması başlatılan CHP'li Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, emlak şirketinde ortağı olan avukat Merve Fidem Barut'u, Menteşe Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirdi.

CHP'Lİ VEKİLİN YEĞENİNE İŞ KIYAĞI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay başkanlık koltuğuna oturur oturmaz Karabağlar Belediyesi'nde özel kalem müdürlüğü yapan CHP Malatya milletvekili Veli Ağababa'nın yeğeni Nermin Özgül'ü, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işe aldı. Tugay, Karşıyaka Belediyesi'ndeki eski kalem müdürü Gülçin Yörük'ü de yanına aldı.

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