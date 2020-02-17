17 Şubat 2020 Pazartesi 11:32 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 11:32

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB - MBSTS) hakkında araştırmalar hız kazandı. MBSTS 2020 başvuruları ne zaman başlıyor? MBSTS sınav ücreti ne kadar? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Diyanet personellerinin atama ve görevlendirmelerde esas alınan MBSTS sınavı ne zaman yapılacağı ÖSYM tarafından açıklanmıştı. Sınava başvuru yapacak olan adayların ÖSYM internet sitesine giriş yaparak başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler. MBSTS 2020 hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. MBSTS 2020 başvurularına dair tüm detaylar haberimizde..

MBSTS 2020 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı 2020 başvuruları 18 Şubat'ta (yarın) başlayacak, 24 Şubat'ta sona erecek.

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MBSTS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı 4 Nisan 2020 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları ise 30 Nisan'da açıklanacak.

MBSTS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

MBSTS 2020 sınav ücreti henüz açıklanmadı. Yarın başvuruların başlaması ile birlikte başvuru ücreti de açıklanacak. MBSTS sınav ücreti belli olur olmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

MBSTS NEDİR?

MBSTS, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nın kısa adıdır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 23. Maddesi uyarınca görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve en iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak, kariyer basamaklarında kriter olarak değerlendirmek ayrıca;

1. Görev (müktesebi olup başka unvanlarda görev yapan personel) veya görev yerlerini değiştirmek isteyen cami görevlileri,

2. Yurtdışına din görevlisi olarak gitmek isteyenler,





3. Hac ve umre hizmetlerinde (Müftü, Vaiz ve Eğitim Görevlileri hariç) din görevlisi olarak görevlendirileceklere yönelik (4/B statüsünde çalışan sözleşmeli personel dahil) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) yapılır. Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin 1 inici fıkrasında "Görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla yılda bir Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) yapılabilir. Bu sınav Başkanlıkça yapılabileceği gibi başka kamu kurum veya kuruluşlarına da yaptırılabilir. Sınavın yeri ve zamanı ile sınavda sorulacak sorular Başkanlıkça belirlenir ve sınavı yapacak kuruma bildirilir. Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde sınav soruları ÖSYM'ye veya üniversitelere de hazırlatılabilir." hükmü yer almaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı en az iki yılda bir Mbsts’ı yapıyor. MBSTS’ı Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan imam, Kur’an kursu öğretmeni ve müezzinlere yönelik bir sınav. Eğer görev yerinizi veya unvanınızı (imam iken uzman imam olmak gibi) değiştirmek, yurt dışı ve hac’da görevlendirilmek isterseniz bu sınava girmiş olmanız gerekir. Yurt dışında görevlendirilmek isterseniz 70 ve üzeri (daha önce böyle oldu) puan almış olmalısınız. Nakil sınavlarında Mbsts’nın ve sözlü puanın ortalaması alındığından Mbst sınavından da oldukça yüksek puan almanızda fayda var. Hac görevlendirmesinde ise görevli olarak kaç kişi alınacaksa en yüksek puan alandan aşağıya doğru sıralama yapılmaktadır. Dolayısıyla Mbst sınavından her halükarda yüksek puan almanız yararınıza olacaktır. MBSTS sınavı ilk yapıldığı yıllarda görevliler tarafından çok önemsenmedi. Fakat görev yerini değiştirmek isteyen birisi, eğer MBSTS sınavına girmemişse ne yaparsa yapsın yer değiştiremeyince bu gibi durumlar görevliler arasında yayıldı ve gittikçe MBSTS sınavına girenlerin oranı artmaya başladı.