MEBBİS öğretmen girişi nasıl yapılır MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgula

MEBBİS öğretmen girişi nasıl yapılır? MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulaması nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sözlü sınav soruları ve cevapları nasıl olacak? Çıkmış öğretmen sözlü mülakat soruları nasıl? MEBBİS şifremi unuttum işlemleri nasıl kullanılır? sorularına yanıt arayanlar için detayları bu haberimizde derledik. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen atama ön başvuruları, 19 Kasım 2018 tarihinde yapıdı. MEBBİS girişi işlemleri eğitimcilerin yapması gereken birtakım işlemlerin yer aldığı sisteme ulaşmak isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Öğretmenlerin MEBBİS’e girerek yaptıkları işlemler resmi uygulamaları da içerisinde barındırıyor. MEBBİS öğretmen girişi MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri son dakika haberleri ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.

Sözleşmeli öğretmen sözlü sınavları 10 Aralık 2018 tarihi ile 31 Aralık 2018 tarihi arası. Bu nedenle MEBBİS öğretmen girişi Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirilmeye devam ediyor. Belirli aralıklarla MEBBİS’te işlem yapacak olan öğretmenler dönem dönem şifre unutma problemi ile de karşı karşıya kalabiliyor.

Sözleşmeli öğretmen mülakat alımı ön başvuruları içerisinde yer alan takvime göre, MEB tarafından Öğretmen adaylarının sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilan tarihi 3 Aralık 2018 olarak açıklandı.



MEB tarafından sözleşmeli öğretmen atama takvimi yayımlandı. Öğretmen adaylarının sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanları ile ilgili detaylara MEBBİS öğretmen girişi sistemi üzerinden ulaşabilirsiniz.

SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları 15 Ocak 2019 tarihinde açıklanacak. Adayların itiraz edeceği tarih 16 Ocak olurken, itiraz sonuçları 18 Ocak 2018 tarihinde açıklanacak. Sözleşmeli öğretmen tercihleri 28 Ocak'da başlayacak, 1 Şubat'da sona erecek. Atamalar ise 7 Şubat 2019 tarihinde gerçekleşecek.

MEBBİS ÖĞRETMEN GİRİŞİ NASIL YAPILIR?



MEBBİS'e giriş yapmak için mebbis.meb.gov.tr adresine girilmesi gerekiyor. Bu sayfa üzerinden sizin için belirlenmiş olan kullanıcı adı, şifre ve güvenlik kodunu yazarak kolaylıkla MEBBİS anasayfasına erişilebiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS), MEB'in sunduğu tüm elektronik hizmetlerin tamamına verilen isimdir. E-Okul, E-Akademi, Halk Eğitim, Açık Öğretim Kurumları, e-Yurt, e-Taşınır, e-Sınav ve Personel işlemleri gibi daha birçok hizmet internet üzerinden MEBBİS aracılığıyla kullanılabiliyor.



Yardımcı modüller sayesinde öğretmen, yönetici, müdür veya uzman kişilerin kendilerini ilgilendiren işlemleri yapabildikleri MEBBİS uygulaması içerisinde; MEB Yardım Masası, TEFBİS, Merkezi Sistem Sınavları Ücret Tahakkuk Programı, Doküman Yönetim Sistemi, e-Sınav İşlemleri Modülü, e-Akademi, Okul Yönetim Sistemleri gibi modüller yer alıyor.



"MEBBİS ŞİFREMİ UNUTTUM" İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?



Şifresini unutan öğretmenler sistem üzerinden istenilen bilgileri girerek şifrelerini yenileyebilirler. İstenilen bilgiler ise şöyle; Kullanıcı adı, cep telefonu, T.C. kimlik no, doğum tarihi ve aile bireylerinden birinin T.C. kimlik nosu…

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI



Milli Eğitim Bakanlığı 2018 yılında 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak. Sonrasında ise yaklaşık 5 bin ücretli öğretmene atama imkanı sağlanacak. Mart ayı 20 bin öğretmen ataması için yayımlanan atama başvuru kılavuzunda sözlü sınav merkezlerinde değişiklik yapıldı. Sözlü sınav merkezlerinde güncel liste İKGM tarafından yayınlandı.



İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilen resmi yazı;

MEB İKGM



Sözlü mülakat sınav merkezleri;