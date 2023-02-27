Meclis Başkanı Şentop uyardı: Hasarlı binalardan uzak durun ve girmeyin

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya Yeşilyurt'taki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi; riskli binaların etrafında bulunulmaması çok önemli." ifadelerine yer verdi.
Malatya Yeşilyurt'taki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) February 27, 2023
Hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi; riskli binaların etrafında bulunulmaması çok önemli.