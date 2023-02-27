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Meclis Başkanı Şentop uyardı: Hasarlı binalardan uzak durun ve girmeyin

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.04'te meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından geçmiş olsun dileklerini iletti.

AA27 Şubat 2023 Pazartesi 16:18 - Güncelleme:
Meclis Başkanı Şentop uyardı: Hasarlı binalardan uzak durun ve girmeyin
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Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya Yeşilyurt'taki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi; riskli binaların etrafında bulunulmaması çok önemli." ifadelerine yer verdi.

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