Meclis Başkanı Şentop'tan telefon görüşmesi

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şentop, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından taziye ve geçmiş olsun dileklerini ileten Volodin'e bu süreçte Rusya'nın gösterdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Şentop, çok büyük bir deprem olduğunu, depremden etkilenen illeri ziyaret ederek, yaşanan felaketi yerinde gördüğünü ifade etti.

Bölgede enkaz kaldırma çalışmalarının yürütüldüğünü ifade eden Şentop, mümkün olan en kısa zamanda da yaraların sarılarak, kalıcı konutların yapılması yönünde çalışmaların planlandığını belirtti. Bu süreçte Rusya Federasyonu'nun da yardımlarda bulunduğunun altını çizen Şentop, bilhassa arama kurtarma çalışmalarına destek olan yardım ekipleri ve diğer destekler için teşekkür etti.

Görüşmede depremden dolayı başsağlığı ve acil şifalar dileklerini ileten Volodin, "Çok üzüldük. Bu gibi durumlarda birbirimize yardımcı olmalıyız. Dostluk her zaman karşılıklıdır. Bize göstermiş olduğunuz ilgiyi ve kıymeti biz de aynı şekilde sizlere göstermekteyiz." ifadesini kullandı.

Volodin, iki ülke arasındaki münasebetleri daha yüksek seviyeye taşımak, iki ülkeyi daha da yakınlaştırmak için yasama organlarının üzerine düşeni yapması gerektiğini belirterek, "İlişkilerimizi dostluğumuzu güçlendirmeliyiz. Dost olarak her zaman yanınızdayız." ifadelerine yer verdi.