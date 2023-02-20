İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2023 Pazartesi / 30 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,866
  • EURO
    20,1666
  • ALTIN
    1118.08
  • BIST100
    5148.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Meclis Başkanı Şentop'tan telefon görüşmesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA20 Şubat 2023 Pazartesi 18:16 - Güncelleme:
Meclis Başkanı Şentop'tan telefon görüşmesi
ABONE OL

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şentop, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından taziye ve geçmiş olsun dileklerini ileten Volodin'e bu süreçte Rusya'nın gösterdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Şentop, çok büyük bir deprem olduğunu, depremden etkilenen illeri ziyaret ederek, yaşanan felaketi yerinde gördüğünü ifade etti.

Bölgede enkaz kaldırma çalışmalarının yürütüldüğünü ifade eden Şentop, mümkün olan en kısa zamanda da yaraların sarılarak, kalıcı konutların yapılması yönünde çalışmaların planlandığını belirtti. Bu süreçte Rusya Federasyonu'nun da yardımlarda bulunduğunun altını çizen Şentop, bilhassa arama kurtarma çalışmalarına destek olan yardım ekipleri ve diğer destekler için teşekkür etti.

Görüşmede depremden dolayı başsağlığı ve acil şifalar dileklerini ileten Volodin, "Çok üzüldük. Bu gibi durumlarda birbirimize yardımcı olmalıyız. Dostluk her zaman karşılıklıdır. Bize göstermiş olduğunuz ilgiyi ve kıymeti biz de aynı şekilde sizlere göstermekteyiz." ifadesini kullandı.

Volodin, iki ülke arasındaki münasebetleri daha yüksek seviyeye taşımak, iki ülkeyi daha da yakınlaştırmak için yasama organlarının üzerine düşeni yapması gerektiğini belirterek, "İlişkilerimizi dostluğumuzu güçlendirmeliyiz. Dost olarak her zaman yanınızdayız." ifadelerine yer verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.