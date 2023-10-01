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Meclis'te milli iradeye saygısızlık! CHP ve HDP sıraları yine ayağa kalkmadı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin(TBMM) yeni yasama yılı dolaysıyla Meclis'te bulunan CHP ve HDP'li vekiller, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapmak için Genel Kurul'a giriş yaptığı sırada ayağa kalkmadı. Milli iradeye büyük saygısızlık yapan CHP ve HDP sıralarının bu hareketi büyük tepki çekti.

1 Ekim 2023 Pazar 16:31 - Güncelleme:
Meclis'te milli iradeye saygısızlık! CHP ve HDP sıraları yine ayağa kalkmadı
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılış töreni dolayısıyla Meclis'e geldi. TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından resmi törenle karşılanan Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Tören Birliği kıtasını selamladıktan sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Genel Kurul salonuna geçti. Erdoğan'ın Genel Kurul'a gelmesiyle AK Parti, MHP ve İyi Parti sıraları saygı gereği ayağa kalktı.

CHP VE HDP SIRALARI AYAĞA KALKMADI

CHP ve HDP sıraları yine hazımsızlık sergiledi. Başkan Erdoğan'ın salona girdiği sırada CHP ve HDP'li vekillerin ayağa kalkmadığı görüldü. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde ittifak yapan iki partinin milletin iradesini hiçe sayan bu tavrı büyük tepki çekti.

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