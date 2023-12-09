İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2023 Cumartesi / 27 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9919
  • EURO
    31,2252
  • ALTIN
    1866.62
  • BIST100
    7913.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Meclis'teki dokunulmazlık fezlekesi sayısı 733'e ulaştı
Güncel

Meclis'teki dokunulmazlık fezlekesi sayısı 733'e ulaştı

TBMM Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen, dokunulmazlıkların kaldırılması istemiyle hazırlanmış fezleke sayısı 733'e ulaştı. En çok fezleke HEDEP Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında hazırlandı. Aydeniz'in fezleke sayısı 97 oldu.

AA9 Aralık 2023 Cumartesi 11:41 - Güncelleme:
Meclis'teki dokunulmazlık fezlekesi sayısı 733'e ulaştı
ABONE OL

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlanarak Karma Komisyona havale edildi.

Komisyondaki fezleke sayısı 733'e ulaştı. Bu fezlekelerden 512'si HEDEP milletvekilleri hakkında hazırlananlardan oluşuyor. HEDEP milletvekillerinin fezlekeleri, terör örgütü üyeliği ile örgüt propagandası suçlarını da kapsıyor.

En çok fezleke HEDEP Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında hazırlandı. Aydeniz'in fezleke sayısı 97 oldu.

İsnat edilen suç türlerine bakıldığında ise en çok 326 dosyayla terör örgütü propagandasından fezleke bulunuyor. Bunun yanı sıra fezlekeler, suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve hükümetini aşağılama, kamu görevlisine hakaret, silahlı terör örgütü üyeliği, Cumhurbaşkanına hakaret, tehdit ve iftira suçlarını içeriyor.

  • meclis
  • tbmm
  • dokunulmazlık
  • fezleke

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.