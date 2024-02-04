Medya kuruluşları depremin yıl dönümünde yine “tek yürek” olacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK) yapılan açıklamaya göre, vatandaşların deprem bilincinin pekişmesi ve afetlere karşı farkındalık düzeyinin artırılması amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) televizyon ve radyolar için ayrı ayrı spot hazırlandı.

Hazırlanan 28 saniyelik öncelikli yayın spotu, RTÜK tarafından onaylandı.

Yayın kuruluşları, üst kurulun internet sitesine yüklenecek öncelikli yayın spotunu indirerek, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin yıl dönümü olan 6 Şubat'ta saat 19.00'da ortak yayında yayımlayacak.



AFAD'ın hazırladığı farkındalık geliştirici "öncelikli yayın" RTÜK tarafından onaylanarak asrın depreminin yıl dönümünde aynı anda radyo ve televizyonlarda yayınlanacak.@AFADBaskanlik https://t.co/vssajD1KKk pic.twitter.com/U5lmuIcCAW — RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU (@rtukkurumsal) February 4, 2024

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan farkındalık geliştirici "öncelikli yayın" spotu, asrın depreminin yıl dönümünde aynı anda radyo ve televizyonlarda yayınlanacak.

Geçtiğimiz yıl yaşanan asrın depremi tüm Türkiye'yi derinden etkilemişti. Afetten sonra kenetlenen vatandaşlara önemli bir destek de medyadan gelmişti. RTÜK'ün organizasyonunda 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası başlatan medya kuruluşları, depremzedelerin yaralarını sarmak için önemli bir kaynağın oluşmasına aracılık etmişti.

MEDYA YİNE 'TEK YÜREK' OLACAK

Medya kurumları. şimdi de 6 Şubat akşamı saat 19.00'da ortak yayın yapacak. AFAD'ın hazırladığı 28 saniyelik "öncelikli yayın" spotu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından onaylandı. Hem televizyonlar hem de radyolar için ayrı ayrı oluşturulan spotlar, asrın depreminin yıldönümünde ortak olarak yayına taşınacak.

AFAD'ın vatandaşların deprem bilincinin pekişmesi ve afetlere karşı halkın farkındalık düzeyinin artırılması amacıyla hazırladığı spot RTÜK internet sitesine yüklenecek ve yayın kuruluşları buradan yayın spotunu indirerek aynı anda yayınlarında kullanacak.