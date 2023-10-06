Medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 12 şüpheli gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda; geçmiş yıllarda Erzurum HDP İl Eşbaşkanı iken PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetler yürüten 1 şahıs ile sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 11 şahıs olmak üzere toplamda 12 şahıs yakalandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda; Palandöken, Karayazı, Tekman, Köprüköy ve Karaçoban ilçeleri ile Hatay, Balıkesir ve Kırşehir İl Emniyet Müdürlükleri ile koordine kurularak yapılan çalışmalar neticesinde; Y.İ., Y.P., Ş.S., Ş.G., A.A., T.Y., D.D., N.K., E.D., M.D., F.K. ve R.D. isimli toplam 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda dijital malzemelere el konuldu.