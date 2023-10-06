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Medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 12 şüpheli gözaltına alındı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şahıs gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde bulunan dijital malzemelere el konuldu.

IHA6 Ekim 2023 Cuma 17:15 - Güncelleme:
Medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 12 şüpheli gözaltına alındı
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Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda; geçmiş yıllarda Erzurum HDP İl Eşbaşkanı iken PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetler yürüten 1 şahıs ile sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 11 şahıs olmak üzere toplamda 12 şahıs yakalandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda; Palandöken, Karayazı, Tekman, Köprüköy ve Karaçoban ilçeleri ile Hatay, Balıkesir ve Kırşehir İl Emniyet Müdürlükleri ile koordine kurularak yapılan çalışmalar neticesinde; Y.İ., Y.P., Ş.S., Ş.G., A.A., T.Y., D.D., N.K., E.D., M.D., F.K. ve R.D. isimli toplam 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda dijital malzemelere el konuldu.

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