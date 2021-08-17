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Megakent'te 1 Ocak'tan itibaren 38 bin 251 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'da 1 Ocak'tan itibaren yakalanan 38 bin 251 düzensiz göçmen, Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

AA17 Ağustos 2021 Salı 17:00 - Güncelleme: 17 Ağustos 2021 Salı 17:00
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 1 Ocak'tan itibaren İstanbul genelinde 38 bin 251 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Düzensiz göçmenlerin, Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiği belirtilen açıklamada, "16 Ağustos 2021 tarihinde il genelinde düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde başta Fatih, Esenyurt, Zeytinburnu ve Esenler ilçeleri olmak üzere 159'u Afgan, toplam 453 yabancı uyruklu şahıs yakalanmıştır. Yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla geri gönderme merkezine teslim edilmiştir." denildi.

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