Mehmet Kaya: Geleneksel medyanın dijital çağa uyması şart

'Anında haber alma' imkanı sunan dijital medyanın bir zamanlar tek haber kaynağı olan geleneksel medyayı gölgede bıraktığını söyleyen Koru Medya Reklam Ajansı Kurucu Ortağı Mehmet Kaya şöyle konuştu: "Gazeteler, bugün yaşanan olayları bir gün sonra okura ulaştırıyor. Dijital medya kanalları ise anında yayın yapma imkanına sahip. Dolayısıyla bu tüketim hızına alışanlar artık bugün öğrendiklerini bir gün sonra tekrar okumak istemiyor. Dünyada milyarlarca insan mobil teknolojiyi kullanarak internete bağlanıyor. Ve geleneksel medyaya oranla daha hızlı ve daha kolay tüketilir olan yeni medyayı tercih ediyorlar."



DİJİTAL ÇAĞI REDDETME ŞANSI YOK

Geleneksel medyanın kendi kendini tekrar eder hale geldiğini dile getiren Mehmet Kaya, dönüşümün zorunlu olduğunu ifade etti. Kaya, "Geleneksel medyanın dijital çağı reddetme şansı yok artık. Birçoğumuz sabah kalktığımızda ilk iş telefonumuzu elimize alıp biz uyurken dünyada neler olup bittiğine bakıyoruz. Dolayısıyla gazeteler ve televizyonlar da artık kendini yenilemek, geliştirmek, dijital çağa ayak uydurmak zorunda" dedi.

GÜNDEM OLUŞTURMA İŞLEVİ ZAYIFLADI

Geleneksel medyanın 'gündem oluşturma' işlevinin de yeni medya tarafından zayıflatıldığına dikkat çeken Mehmet Kaya, "Bir zamanlar ülkede neyin gündem olacağına geleneksel medya karar veriyordu. Binlerce olay yaşanırken hangisinin ön plana çıkarılacağını, toplumun hangilerini konuşması gerektiğini gazeteler belirliyordu. Şimdi internetin sağladığı imkanlar geleneksel medyanın bu gücünü önemli ölçüde zayıflattı" diye konuştu.

GELENEKSEL MEDYA DAHA GÜVENİLİR BULUNUYOR

Yeni medyanın da manipüle edilmeye çok açık bir düzeni olduğundan, geleneksel medyanın 'güvenilirlik' özelliğiyle varlığını sürdüreceğine inandığını belirten Mehmet Kaya, sözlerine şöyle devam etti: "Haberleri gazeteden okumak, o kağıda dokunmak, koca bir nesil için halen vazgeçilmez bir alışkanlık. Bir de gazeteciliğe karşı yıllar boyunca oluşturulmuş bir güven duygusu var. Dijital medyanın manipüle edilmeye çok daha açık olması, buradan alınan haberlerin güvenilirliği konusunda kuşku yaratıyor. Dolayısıyla geleneksel medya organlarının bu açığı görüp, kendilerini yeni medya üzerinden yeniden konumlandırması gerekiyor. Bu noktada okurların da kendilerini yeni medya okuryazarlığı konusunda geliştirmeleri gerektiğini söyleyebilirim. Toplumda bir bilinç düzeyinin oluşması şart."

YENİ MEDYA, GELENEKSEL MEDYANIN TEMSİLCİSİ

Kaya, her ne kadar rakip olarak gösterilseler de geleneksel medya ile yeni medyanın aslında birbirini tamamladığını düşündüğünü de sözlerine ekledi: "Yeni medya bir yandan geleneksel medyanın internetteki temsilciliğini de yapıyor. Almadığımız, okumadığımız gazetelerdeki haberleri aynı gün sosyal medyada görüyoruz. Bu anlamda aslında bir bayrak değişimi olmadığını, her iki tarafın birbirlerini tamamladıklarını ve varlıklarını bu şekilde sürdürebileceklerini söyleyebiliriz.