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Güncel

Mehmet Nuri Ersoy 24 TV'de gündeme ilişkin soruları cevaplandıracak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 24 TV'ye konuk oluyor.

17 Şubat 2022 Perşembe 12:11 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 12:11
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Türkiye'nin 2023 vizyonu kültür ve turizm alanında neler söylüyor?

2022 turizm hedefleri neler ve nasıl hayata geçiyor?

Kültür sanat gündemine damga vuracak hangi adımlar atıldı, sırada neler var?

Hepsi ve daha fazlası bu akşam 24 Özel'de konuşuluyor.

Zeynep Türkoğlu moderatörlüğünde; 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, AKŞAM Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ve AKŞAM Gazetesi Yazarı Bedir Acar soruyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy cevaplıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Türkiye'nin kültür ve sanat gündemini değerlendireceği, "24 Özel" yayını, bu akşam saat 21.00'de 24 TV'de.

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