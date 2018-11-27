Mehmet Özhaseki kimdir Ak Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki kaç yaşında nereli

Mehmet Özhaseki kimdir kaç yaşında nereli? Ak Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki eşi kim daha önce yaptığı görevler neler? soruların yanıtları ve Mehmet Özhaseki hayat hikayesi hakında merak edilenleri bu haberimizde derledik. Bugün Ak Parti grup toplantısı ile birlikte Ankara'da aday olacak belediye başkan ismi açıklanmış oldu. Evli ve 4 çocuk babası olan Mehmet Özhaseki'nin siyasi hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Daha önce Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan Mehmet Özhaseki 2019 yerel seçimlerinde Anakra adayı oldu. İşte Mehmet Özhaseki hayat hikayesi ve hakkında merak edilenler

MEHMET ÖZHASEKİ KİMDİR?

Ak Parti Kayseri milletvekili Mehmet Özhaseki, Ankara Büyükşehir Başkanı Adayı oldu. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında üç büyük ilin belediye başkan adaylarını açıklamasından önce İzmir ve Ankara adayları yanlışlıkla ekrana yansıdı. Peki Mehmet Özhaseki kimdir? İşte Mehmet Özhaseki’nin bilinmeyenleri…



MEHMET ÖZHASEKİ KİMDİR?



1957 yılında Kayseri'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamladı. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. O günkü siyasi şartlar ve öğrenci olayları sebebiyle buradaki eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı ve ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. Buradan mezun olduktan sonra, avukatlık stajını Kayseri Adliyesi'nde yaptı; ancak avukatlık yapmadı ve tekstil üzerine iş yapan aile şirketinin başına geçti. 1994'e kadar tekstil ticareti ile iştigal etti.



Özel sektörde tekstil imalatı ve ticareti üzerine faaliyet gösterdi. Birçok vakıfta başkanlık ve yönetim kurulu üyelikleri yaptı. 5 kez üst üste Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi. 7 yıl boyunca Tarihi Kentler Birliğinin Başkanlığını yaptı.



25 ve 26. Dönemde Kayseri Milletvekili seçildi. AK PARTİ MKYK ve MYK Üyesi, AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı olarak görev yaptı. 65. Hükûmette Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görev aldı.



İngilizce ve Arapça bilen Özhaseki, evli ve 4 çocuk babasıdır.