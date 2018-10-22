Mehmetçiğe Midas-Yankı desteği

Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki terörle mücadelede akustik algılayıcılar da kullanılacak.

Aselsan’ın ilk olarak boru hattı güvenliğinde kullandığı toprak altına döşenen akıllı akustik algılayıcılar şimdi sınır güvenliğinin sağlanması, karakol güvenliğinin sağlanması, teröristlerin geçişinin saptanması ve mayın ile el yapımı patlayıcılar konulmasını da saptayabilecek.

Kritik ve belli noktalarda toprak altına döşenecek fiber optik kablolarla Mehmetçiğe hain tuzaklamalar önlenebilecek. Kablolar döşendiği yerlerde toprak üstündeki geçişleri ve toprağın küçük ve büyük aletlerle kazılmasını hemen algılıyor ve noktasal olarak alarm veriyor.

Çok amaçlı akıllı dağıtık akustik algılayıcının adı Midas.

Yine Aselsan’ın ürettiği bir diğer akustik algılama projesi ise sniper denilen keskin nişancılara yönelik. Yankı adı verilen bu proje ile de silahlı saldırılara karşı atıcının yeri tespit ediliyor.

Aselsan yetkililerinden iki sistemi görerek bilgi aldım.

Terörle mücadelede göz-kulak olacak iki yeni sistem olan Midas ve Yankı’nın en önemli özellikleri ve avantajları şöyle:

Midas nedir?

Midas, fiber optik algılayıcı ihlal tespit sisteminin adı. Midas sistemi ile standart fiber optik kablo kullanılarak kilometrelerce hat uzunluğunda algılama yapabilir.

Sistem her ana alet için 50 kilometrelik alanı kontrol edebiliyor. Böylece belli ve kritik bölgelerde ana aletin sayısı artırılarak bu 2-3 katı mesafenin kontrol edilmesini sağlayabiliyor.

Sistemin geliştirme faaliyetlerinde, yerli kaynaklar kullanılmış.

Bilkent Üniversitesi ve ODTÜ ile de işbirliği yapılarak sistem daha da geliştirilmiş.

Aselsan’ın ürettiği Midas ‘çok amaçlı akıllı dağıtık akustik algılayıcı’ olarak nitelendiriliyor.

Kullanım alanları

Aselsan’ın ilk olarak Adana’daki Botaş’ın boru hattında kullanmaya başladığı Midas sisteminin alanı günden güne genişliyor.

Sistemi İstanbul’da İĞDAŞ da kullanıyor.

Alt yapıya yönelik hasarlar için kullanılmaya başlanan sistem demiryollarında ve trafik takibinden de önemli rol oynamaya başladı.

Sistem en son olarak ise terörle mücadelede kullanılmaya başlandı. Suriye sınırına yerleştirilen sistem özellikle teröristlerin geçişlerinde, karakol ve kritik tesis güvenliğinde, mayın ve el yapımı patlayıcıların konulmasına yönelik etkili olacak.

Yol boyu fiber kablo döşenip araç geçişini takip edilebilen sistem, konulduğu yerde mayın ve el yapımı patlayıcıların konulması için kazı yapılmasını da anında saptayabilecek.

KESKİN NİŞANCIYI TESPİT EDİYOR

Aselsan’ın ürettiği akustik algılama projelerinden birisi de sniper denilen keskin nişancılara yönelik. Yankı adı verilen bu proje ile de silahlı saldırılara karşı atıcının yeri tespit ediliyor. Akustik atış yeri tespit sistemi olan Yankı, her türlü hava koşulunda, gece-gündüz kullanılabiliyor.

Yankı, mobil-sabit birliklere yönelik olarak gerçekleşebilecek süpersonik özellikteki silahlı saldırılara karşı atıcı yeri tespit ihtiyacını karşılamak üzere üç farklı konfigürasyonda (Sabit Tesis, Araç Üzeri ve Tek-Er Giyilebilir) Aselsan tarafından geliştirilmiş bir sistem.

Süpersonik atışların yüzde 95’i tespit edilebilirken mesafe hatası ise yüzde 10’da kalıyor.

Kullanım alanları

- Güvenlik birimlerince gerçekleştirilen operasyonlar

- Kritik tesis güvenliği

- Personel güvenliği

- Konvoy güvenliği

- Geniş katılımlı miting-toplantı vb. organizasyonlar

Genel özellikleri

- Süpersonik özellikteki (5.56, 7,62, 12.7 vb.) silahlı saldırılara karşı atıcı yeri tespit ihtiyacını karşılama

- Sabit tesise entegre-araç üzeri ürün ile atıcı yerinin sayısal harita üzerinde koordinatlarının işaretlenerek belirtilmesi

- Tek-er giyilebilir ürün ile atıcı yerinin ve yönünün kullanıcıya görsel olarak belirtilmesi

- Alarm durumunda Kullanıcının uyarılması

- Atışlı kalibrasyona ihtiyaç duymama

- Düşük güç tüketimi

- Ethernet arayüzü sayesinde kamera (termal-gündüz) ve uzaktan komutalı silah sistemi vb. sistemlerle kolay entegrasyon birlikte çalışabilirlik.

Midas’ın sistem özellikleri

- Standart fiber optik kablonun kurulum ve bakım maliyeti düşük

- Fiber optik kablonun sanal mikrofon olarak kullanılması

- Pasif algılama

- Düşük güç kullanımı

- Çok sayıda algılamanın aynı anda yapılabilmesi

- Kolay kurulum ve entegrasyon

- Hat boyunca güç gereksimini olmaması

- Elektromanyetik etkiye duyarsız olması

- Coğrafi bilgi sistemi entegrasyonu

- 7/24 ve gerçek zamanlı ihlal takibi

- Kullanıcıları alarm ile uyarma

- Diğer algılacılarla entegrasyon.

Midas’ın avantajları

- Yapay zeka tabanlı algoritmalar (Sahaya hızlı ve kolay adaptasyon, azaltılmış kalibrasyon ihtiyacı, genişletilebilir yapı)

- Yüksek tespit oranı

- Düşük yanlış alarm

- Saha tecrübesi

- Yerli tasarım

- Milli ürün

Sistem kabiliyeti

- İhlal tespiti (insan yürüme, tel-çit üstünü aşma ve kazı faaliyeti)

- 50 km menzil (Bu eklemelerle 100 Kilometreye de çıkabiliyor)

- 10 metre çözünürlük

- İhlal sınıflandırma (el ile manuel kazı faaliyeti, iş makinesi kazı faaliyeti)

- Araç hareketleri

- Doğal nedenler (kaya, ağaç devrilmesi, deprem vs)

- Sismik hareket tespiti

- Alarm üretme

- Kopan noktaya kadar tespitin devam etmesi

Uygulama alanları

- Boru hattı güvenliği

- Sınır güvenliği

- Kritik tesis ve karakol güvenliği

- Tel çit güvenliği

- Şehir içi hat güvenliği

- Sızıntı tespiti

- Demiryolu güvenliği

- Demiryolu sinyalizasyonu

(Milliyet)