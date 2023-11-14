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Mehmetçiğin Kosova'da eğitime destekleri sürüyor

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığı, ülkenin güneyindeki Prizren Belediyesinde bulunan Gjon Buzuku Fen Lisesinin bilgisayar dershanesini yenileyerek hizmete açtı.

AA14 Kasım 2023 Salı 20:21 - Güncelleme:
Mehmetçiğin Kosova'da eğitime destekleri sürüyor
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Gjon Buzuku Fen Lisesinin yenilenen bilgisayar dershanesi için açılış töreni düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Prizren Belediye Başkanı Shaqir Totaj, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Enis Kervan ile Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Sabri Gökhan Karamürsel'in yanı sıra ülkede görevli Türk kurumlarının temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Başkonsolos Doğan, törende yaptığı konuşmada, Türk ordusunun Kosova'nın sadece güvenliğine değil her alanda gelişmesine desteklerine devam ettiğini belirtti.

Prizren Belediye Başkanı Totaj, genç nesillerin eğitim alanında güçlenmesine önemli katkılarından dolayı Türk askeri ile devletine teşekkür etti.

Türk Temsil Heyet Başkanı Karamürsel de bilgi ve teknoloji alanında yaptıkları yatırımlarla gençlerin yarınlarına yatırım yaptıklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından davetliler, bilgisayar dershanesi yenilenmesi projesinin açılış kurdelesini kesti ve salonu gezdi.

Proje kapsamında bilgisayar dershanesinin tadilatı yapıldı, bilgisayar ve diğer gerekli ekipmanlar alındı.

Tören, öğrencilerin verdiği konserle sona erdi.

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