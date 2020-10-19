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  • Mehmetçik ayak izinden buldu! Nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildiler
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Mehmetçik ayak izinden buldu! Nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildiler

Hakkari'de devam eden Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında geçtiğimiz günlerde Sümbül Dağı'nda 1'i kadın 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.

19 Ekim 2020 Pazartesi 08:12 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 08:12
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Edinilen bilgiye göre Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve güvenlik korucularından oluşan timler Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı'nda teröristlere ait ayak izleri ve yaşam malzemeleri tespit etti. Bölgeyi didik didik arayan güvenlik güçlerinin çemberi iyice daraltması üzerine 9 Eylül günü 3 kişilik terörist grubuyla sıcak temas sağlandı. Sabah'ın haberine göre, 'Teslim ol' çağrılarını reddeden teröristlerle girilen çatışmada 1'i kadın 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Kimlik tespitine yönelik çalışmalar sonucu etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri bugün açıklandı. Öldürülen teröristlerin Çekdar Amed kod adlı Azad Şık, Ronahi Ruken kod adlı Şehriban Heja Uzun ve Suriye'li Dılovan Kobani kod adlı Ömer Oso olduğu belirtildi. Teröristlerin bölgeye gelmeden önce de örgütün Suriye'deki kolu YPG de bulundukları tespit edildi.

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