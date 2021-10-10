Mehmetçik fark etti! Türkiye sınırına 200 kilometrelik tünel

TRT Haber 10 Ekim 2021 Pazar 14:59 - Güncelleme: 10 Ekim 2021 Pazar 15:08

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri iki yıl önce düzenlenen Barış Pınarı Harekatıyla PKK/YPG işgalinden kurtarıldı.

TRT Haber'in haberine göre, harekatın ardından başlatılan bölgedeki arazi taramaları ise devam ediyor. Şu ana kadar toplam 300 kilometre uzunluğunda bin 433 tünel bulundu. 200 kilometre uzunluğunda yüzlerce hendek de tespit edildi.

Barış Pınarı Harekatı'nın ardından geçen iki yıllık süre içerisinde Mehmetçik'in tel Abyad ve Resulayn bölgesindeki arama tarama faaliyeti devam ederken şu ana kadar yüzlerce tünel ortaya çıkarıldı.

BARIŞ PINARI BÖLGESİNDEKİ TÜNEL VE HENDEKLERİN ÇOĞU TÜRKİYE SINIRINDA

Bu tünellerin şu anda içerisindeki betonun kalınlığı bir metreye ulaşırken yüksekliği ise iki metre düzeyinde.

Tünel ve hendeklerin DEAŞ'la mücadele edilen alanlarda değil de Türkiye sınırında kazılmış olması dikkat çekiyor.