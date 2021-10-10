İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2021 Pazar / 4 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,9693
  • EURO
    10,4166
  • ALTIN
    506.837
  • BIST100
    1398
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mehmetçik fark etti! Türkiye sınırına 200 kilometrelik tünel
Güncel

Mehmetçik fark etti! Türkiye sınırına 200 kilometrelik tünel

Barış Pınarı Harekatı'nın üzerinden 2 yıl geçti, bölgede teröristlerden kalan izler temizlenmeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arazi taramalarında şu ana kadar 1433 tünel ve toplam 200 kilometre uzunluğunda yüzlerce hendek bulundu. Tünel ve hendeklerin DEAŞ'la mücadele edilen alanlarda değil de Türkiye sınırında kazılmış olması dikkat çekiyor.

TRT Haber10 Ekim 2021 Pazar 14:59 - Güncelleme: 10 Ekim 2021 Pazar 15:08
ABONE OL

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri iki yıl önce düzenlenen Barış Pınarı Harekatıyla PKK/YPG işgalinden kurtarıldı.

TRT Haber'in haberine göre, harekatın ardından başlatılan bölgedeki arazi taramaları ise devam ediyor. Şu ana kadar toplam 300 kilometre uzunluğunda bin 433 tünel bulundu. 200 kilometre uzunluğunda yüzlerce hendek de tespit edildi.

Barış Pınarı Harekatı'nın ardından geçen iki yıllık süre içerisinde Mehmetçik'in tel Abyad ve Resulayn bölgesindeki arama tarama faaliyeti devam ederken şu ana kadar yüzlerce tünel ortaya çıkarıldı.

BARIŞ PINARI BÖLGESİNDEKİ TÜNEL VE HENDEKLERİN ÇOĞU TÜRKİYE SINIRINDA

Bu tünellerin şu anda içerisindeki betonun kalınlığı bir metreye ulaşırken yüksekliği ise iki metre düzeyinde.

Tünel ve hendeklerin DEAŞ'la mücadele edilen alanlarda değil de Türkiye sınırında kazılmış olması dikkat çekiyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.