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  • Mehmetçik için ''Teröre Lanet Yürüyüşü'' düzenlendiler
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Mehmetçik için ''Teröre Lanet Yürüyüşü'' düzenlendiler

Elazığ'da, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanlığının öncülüğünde 'Teröre Lanet Yürüyüşü' gerçekleştirildi.

AA5 Ocak 2024 Cuma 16:18 - Güncelleme:
Mehmetçik için ''Teröre Lanet Yürüyüşü'' düzenlendiler
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Fırat Üniversitesi Kütüphanesi önünde bir araya gelen parti üyesi gençler ile öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla sloganlar eşliğinde üniversitenin giriş kapısına kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Samet Babamir, vatan ve bayrak aşkıyla şehit olan Mehmetçikler için yürüdüklerini söyledi.

Babamir, "Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır. Aziz milletimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği için tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz şekilde mücadele edecek kuvvettedir. Ülkemizin birliğine ve beraberliğine göz diken her türlü terör yapılanmasını lanetliyoruz." dedi.

Yürüyüşe, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı da katıldı.

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