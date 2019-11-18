Mehmetçik yüzleri güldürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, terörden temizlenen yerlerin bir yandan yol, su ve elektrik gibi sorunlarını da çözmeye çalışırken, diğer yanda da ihtiyaç sahiplerine yardım ve sağlık hizmetlerini devam ettiriyor. Rasulayn’da ihtiyaç sahiplerine yardımlar sürüyor. Küçük çocuklara hediyeler vererek yüzlerini güldürmeye devam eden Mehmetçik, pek çok noktada sağlık taraması yaparak, insani yardımlara erişimi sağlıyor. Mehmetçik, günlük olarak yaptıkları ekmekleri de Suriyelilerle paylaşıyor.

Rasulayn’da Cantemir Garbi ve Es Safeh köylerinde hem ihtiyaç sahiplerine yardımlar dağıtıldı, hem de hastalara sağlık taraması yapılarak tedavi hizmeti verildi.

ÇOCUKLARA HEDİYE VERİLDİ

Mehmetçik, Suriyelilerin terör baskısı olmadan kendi topraklarında güven içinde yaşayabilmeleri için çalışırken terör mağduru çocukları da unutmadı. Çocuklarla birlikte vakit geçiren askerler, küçük hediyelerle çocukların yüzlerini güldürmeye çalıştı. İnsanların yardımına koşan Mehmetçik, hayvanları da unutmuyor. Rasulayn bölgesinde bacağından yaralı halde bulunan bir köpeği de tedavi etti. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye’nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden kurtarılan Rasulayn bölgesinde Mehmetçiğin sahip çıktığı yaralı bir köpeğin fotoğrafına yer verildi.

KARAKOLDA İLK MÜDAHALE

Paylaşımda, “Kahraman Mehmetçiğimiz, Rasulayn bölgesinde bacağından yaralı halde bulunan sevimli dostumuzu tedavi için Ceylanpınar Adem Döğüşken hudut karakoluna getirdi. Karakolda ilk müdahalesi yapılan sevimli dostumuzun veterinerler tarafından tedavisi sürüyor” ifadeleri kullanıldı.