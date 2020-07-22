22 Temmuz 2020 Çarşamba 14:40 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 14:40

Türkiye, Libya ile imzaladığı deniz yetki sınırlama anlaşmasından doğan hakları çerçevesinde Meis adasının güneyi ve doğusunu kapsayan bölgede NAVTEX ilan etti. Sismik Araştırma gemisi Oruç Reis'in Meis Adası'nın güney ve doğusunda sondaj faaliyetlerini yapacağı belirtilmesinin ardından Güney Kıbrıs'ta bulunan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, acil olarak ülkesine geri döndü. Bu gelişme sonrası vatanaşlar Meis Adası nerede? Meis Adası kimin? sorularına cevap aramaya başladı. Türkiye ve Yunanistan arasında gerilime neden olan Meis Adası hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.

MEİS ADASI NEREDE?

Kızılhisar Adası olarak da bilinen Meis Adası, Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın On İki Ada’sına (Dodekanesos) bağlı, Antalya’nın Kaş ilçesine yalnızca 2.1 km uzaklıkta, bir adadır. Türkçe adı Kızılhisar olan Meis Adası Yunanistan'a bağlı On İki Ada’dan biridir. Türkiye kıyılarından (Kaş, Antalya) sadece 2.1 kilometre uzaklıktadır. Yüzölçümü 7,3 kilometrekaredir. Adadaki tek yerleşim yeri olan Kastellorizo (Megisti ya da Meis), St. Jean Şövalyeleri'nin buradaki kızıl kayalardan ötürü adaya verdikleri Château-Roux (Kızıl Şato) adının bozulmuş biçimidir. St. Jean Şövalyelerinden sonra ada sırasıyla Mısır, Napoli ve 1512'de Osmanlı egemenliğine girmiştir.

MEİS ADASI KİMİN?

Osmanlılar kısa aralıklar dışında 1915'e değin Meis Adası'nı ellerinde tutmuşlardır. I. Dünya Savaşı sırasında Fransızların eline geçen ada Lozan Antlaşması (1923) ile İtalya'ya verilmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ise On İki Ada'yla birlikte Yunanistan'a bağlanmıştır.

MEİS ADASINA NASIL GİDİLİR?

Rodos'la feribot ve havayolu bağlantısı vardır. Bunun dışında her gün Antalya'nın Kaş ilçesinden hareket eden vapurlarla Meis şehrine gitmek mümkündür. Adada bir havaalanı vardır. Adada yalnızca havaalanı ile Megisti arasında otobüs seferleri vardır.

Kaş merkezden her gün Meis feribot seferleri yapılır. Feribotla Kaş’tan Meis’e geçiş 20 dakika sürmekredir. Türkçe ismi Kızılhisar olan ada, yaz aylarında Kaş’tan feribotla karşı kıyıya geçen Türk turistleri ağırlıyor. Yaz döneminde nüfusu 500’e ulaşan Meis halkı, kış aylarında Atina ve Selanik gibi Yunanistan’ın ana karasındaki şehirlere dönüyor.

Nüfusu 2000 yılındaki sayıma göre 406 kişidir. Ancak bu rakam yazın 1000'e çıkabilmektedir. Kalıcı nüfus olan 406 kişinin hepsi adada aynı zamanda en büyük yerleşim olan Meis (Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki adıyla Megisti) köyünde oturur.

NAVTEX ilanı nedir?