Melih Gökçek'ten çok konuşulacak İmamoğlu mesajı İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayları Binali Yıldırım ve Ekrem İmmaoğlu ortak yayında bir araya geldi. Melih Gökçek'in İmamoğlu ile ilgili verdiği mesaj çok konuşulacak.