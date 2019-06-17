Melih Gökçek'ten çok konuşulacak İmamoğlu mesajı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayları Binali Yıldırım ve Ekrem İmmaoğlu ortak yayında bir araya geldi. Melih Gökçek'in İmamoğlu ile ilgili verdiği mesaj çok konuşulacak.
Yayın sırasında Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten çok konuşulacak bir paylaşım geldi.
Gökçek, Binali Yıldırım'ın kravatının Türk bayrağı renklerini, Ekrem İmamoğlu'nunkini ise Yunan bayrağının rengini taşıdığını takipçileri ile paylaştı.
İşte Gökçek'in çok konuşulacak o paylaşımı:
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