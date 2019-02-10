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Meliha ninenin Erdoğan sevgisi

Başkan Erdoğan'a sevgisiyle bilinen 83 yaşındaki Ankara'nın Ayaş ilçesinden Meliha Demirel, İstanbul Sandık Başkanları Buluşması'nda Erdoğan'la bir araya geldi. Meliha Nine program sonunda yanına gittiği Erdoğan'a Türk bayrağı, eşi Emine Erdoğan'a verilmek üzere de el örmesi çorap hediye etti.

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Erdoğan'la uzun süre sohbet eden Demirel, etkinlik sonunda gazetecilerin sorularını cevapladı.

Demirel, en büyük hayalinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek olduğunu belirterek, "Şükürler olsun. Gördüm. Allah görmeyi nasip etti. Çok dua ettim. Onun o nur yüzünü öptüm. Sarıldım. O tek lider. Sadece bizim değil, dünyanın lideri." dedi.

Bu yaşına kadar böyle bir lider görmediğini aktaran Demirel, şöyle devam etti:

"Türkiye'mizi güllük gülistanlık ettiler. İstanbul'a istediğinden fazlasını yaptı. Erdoğan'a nasıl konuşuyorlar, o konuşanlar. Türkiye'de ipek gibi yollar yaptılar. İstanbul susuzluktan ölecekti. Canım ciğerim. Nur yüzlü yavrum getirdi o suyu. İstanbul için hala uğraşıyor. Cumhurbaşkanımıza bayrak getirdim. 'Bu bayrağa arkadaşlarınla sahip çık.' dedim. Bir de o yetimlerin, yoksulların anası olan hanımına ayağı üşümesin diye çorap getirdim."

Demirel, Erdoğan'a sürekli dua ettiğini belirterek, onu görmekten başka dileği olmadığını söyledi.

Bir kadın, dolmuş şoförünü tekme ve tokat atarak darbetti

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