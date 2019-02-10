Meliha ninenin Erdoğan sevgisi

Erdoğan'la uzun süre sohbet eden Demirel, etkinlik sonunda gazetecilerin sorularını cevapladı.

Demirel, en büyük hayalinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek olduğunu belirterek, "Şükürler olsun. Gördüm. Allah görmeyi nasip etti. Çok dua ettim. Onun o nur yüzünü öptüm. Sarıldım. O tek lider. Sadece bizim değil, dünyanın lideri." dedi.

Bu yaşına kadar böyle bir lider görmediğini aktaran Demirel, şöyle devam etti:

"Türkiye'mizi güllük gülistanlık ettiler. İstanbul'a istediğinden fazlasını yaptı. Erdoğan'a nasıl konuşuyorlar, o konuşanlar. Türkiye'de ipek gibi yollar yaptılar. İstanbul susuzluktan ölecekti. Canım ciğerim. Nur yüzlü yavrum getirdi o suyu. İstanbul için hala uğraşıyor. Cumhurbaşkanımıza bayrak getirdim. 'Bu bayrağa arkadaşlarınla sahip çık.' dedim. Bir de o yetimlerin, yoksulların anası olan hanımına ayağı üşümesin diye çorap getirdim."

Demirel, Erdoğan'a sürekli dua ettiğini belirterek, onu görmekten başka dileği olmadığını söyledi.