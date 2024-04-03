İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Nisan 2024 Çarşamba / 25 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0071
  • EURO
    34,4985
  • ALTIN
    2334.4
  • BIST100
    8994
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Memduh Büyükkılıç mazbatasını aldı

AK Parti'den yeniden seçilen Cumhur İttifakı adayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mazbatasını aldı.

AA3 Nisan 2024 Çarşamba 13:35 - Güncelleme:
Memduh Büyükkılıç mazbatasını aldı
ABONE OL

Kayseri Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, Büyükkılıç mazbatasını, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı ile İl Seçim Kurulu Başkanı Neslihan Aktemur Öztürk'ten aldı.

Törende konuşan Büyükkılıç, seçimlerin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

Şehirde huzur ortamında, demokrasinin kuralları gereğince bir seçim yapıldığını belirten Büyükkılıç, daha fazla katılımı arzu ettiklerini, önceki seçimlere göre oranın bir miktar azaldığını, ona da saygı duyduklarını dile getirdi.

Karşılıklı anlayış ve nezaket kuralları içerisinde çalışmanın önemini vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kayseri'mizi gerek büyükşehir gerekse ilçe belediyeleri olarak daha iyi konuma taşımak adına hiçbir parti ayrımı gözetmeksizin 16 ilçe belediye başkanımızı bağrıma basmak suretiyle orada yaşayan kardeşlerimizin her birine ayrı ayrı hizmet götürme anlayışı içerisinde çalışacağımızı ifade etmek istiyorum. El ele, gönül gönüle diyoruz. Cenabıallah mahcup etmesin."

Törene, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.