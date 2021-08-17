İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ağustos 2021 Salı / 9 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4747
  • EURO
    9,9814
  • ALTIN
    488.419
  • BIST100
    1454.42
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Memleketlerinde uğradıkları silahlı saldırıda anne öldü, kızı yaralı
Güncel

Memleketlerinde uğradıkları silahlı saldırıda anne öldü, kızı yaralı

Samsun'un Terme ilçesinde, husumetli olduğu akrabası Erkan A.'nın (40) silahlı saldırısında Hacer A. (37) hayatını kaybetti, kızı Ebru A. (16) ağır yaralandı. Anne- kızın İstanbul'dan fındık toplamak için memleketlerine geldiği öğrenildi. Öte yandan kaçan Erkan A. ise jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.

DHA17 Ağustos 2021 Salı 10:01 - Güncelleme: 17 Ağustos 2021 Salı 10:01
ABONE OL

Olay, dün akşam, ilçeye bağlı Emiryusuf Mahallesi'nde meydana geldi. Hacer A., çocuklarıyla birlikte İstanbul'dan fındık toplamak için memleketi Samsun'un Terme ilçesi Emiryusuf Mahallesi'ndeki evlerine geldi.

İddiaya göre, Hacer A.'nın kızı Ebru A. ile evlenmek isteyen ancak kabul edilmeyince aralarında husumet oluşan akrabaları Erkan A., evlerine zorla girdi.

Erkan A. ile Hacer A. arasında tartışma çıktı. Bu sırada Erkan A., belinden çıkardığı tabancayla anne ve kızı vurup, kaçtı.

Komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde Hacer A.'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı Ebru A. ise ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ebru A., hayati tehlikesi olduğu için buradan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kaçan Erkan A. ise jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.