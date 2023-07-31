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Memur-Sen'den, Bakan Şimşek'e ziyaret

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ziyarette bulundu.

AA31 Temmuz 2023 Pazartesi 22:53 - Güncelleme:
Memur-Sen'den, Bakan Şimşek'e ziyaret
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Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, ziyarette, 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesi, kamu görevlilerinin beklentileri ve Memur-Sen'in teklifleri Bakan Şimşek'e iletildi.

Ziyarette, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul ve Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan da hazır bulundu.

Ali Yalçın, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yarın başlayacak Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde, rasyonel bir bakışla hazırladığımız 7. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerimizin 6 milyonu aşan memur ve memur emeklisi için önemini Bakan Şimşek'e ilettik. Kamu personel sisteminde yaşanan sorunlar, emekli kamu görevlilerine yansıtılmayan ilave seyyanen ödeme ile ücret skalasında, gelir dağılımında ve vergi sisteminde adaleti sağlayacak diğer Toplu Sözleşme tekliflerimizi de gündeme getirdik." ifadelerini kullandı.

Yalçın, Toplu Sözleşme görüşmelerinin, kamu görevlilerinin emeğini ve alın terini önceleyecek, beklentilerini hayata geçirecek şekilde tamamlanması ve Türkiye Yüzyılı'na yakışacak şekilde sonuçlanması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

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