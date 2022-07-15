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Mencilis mağarasına giren 4 kişi mahsur kaldı: Kurtarma çalışması başlatıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan, Türkiye'nin 4. büyük mağarası Mencilis'e giren ve mahsur kalan 4 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı.

AA15 Temmuz 2022 Cuma 06:59 - Güncelleme:
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Yaklaşık 10 bin metre uzunluğunda, 3 katlı oluşuma sahip mağaraya dün akşam saatlerinde giren iki rehber ile baba ve kızdan oluşan grupla bir süre sonra irtibat kesildi.

Durumdan şüphelenen mağara rehberlerinden ikisi daha mağaraya girdi. Mağaraya giren rehberler, grubun kullandığı halatın yaklaşık 3 bin 500 metrede koptuğunu, rehberlerden birisinin 15 metreden düşerek yaralandığını ve diğerlerinin mahsur kaldığını tespit etti.

Rehberler jandarma, UMKE ve AFAD'dan yardım istedi.

Olay yerine gelen 16 kişilik ekip, mağaraya girerek kurtarma çalışması başlattı.

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