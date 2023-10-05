Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na bir rest daha: Kilom kaçmış göreceğiz

Türkiye genel seçimlerin ardından yerel seçim atmosferine girdi. Cumhur İttifakı kazanılan zafer sonrası yerel seçimlerde de muhalefetin elinde bulunan belediyeleri kazanmayı hedeflerken muhalefet cephesinde ise kazan kaynıyor. Seçim sonrası birbirlerine söylemedikleri söz kalmayan 6'lı masada Meral Akşener rest üstüne rest çekti.

İYİ PARTİ TEK BAŞINA GİRMEK İSTİYOR

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu kurultay öncesi koltuğunu korumaya çalışırken İyi Parti ise yerel seçimlere kendi adayları ile girmenin hazırlığını yapıyor. Öyle ki Meral Akşener ziyaret ettiği şehirlerde bir bir adaylarını açıklıyor.

AKŞENER ESKİŞEHİR'E GELDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eskişehir adaylarını açıklamak üzere yüksek hızlı tren ile 12.30'da Eskişehir'e geldi. Ardından Akşener basın mensuplarıyla buluştu ve Eskişehir Büyükşehir Belediye başkanlığı adayını ve Odunpazarı Belediye Başkanı adayını açıkladı.

ADAY BELLİ OLDU

Buna göre Eskişehir Büyükşehir Belediye başkanlığı adayı Melih Aydın, Odunpazarı Belediye Başkanı adayı ise Emine Edizgil oldu.

"BOYUM KAÇMIŞ KİLOM KAÇMIŞ HEP BERABER GÖRECEĞİZ"

"Eskişehir Teşkilat Buluşması"na katılan Meral Akşener adaylarının Melih Aydın olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Seçimi kazanmakta ittifak sisteminin başarılı olmadığını gördük. Rahmetli Elçibey'in dediği gibi özbaşımıza seçime gideceğiz ve göreceğiz Melih boyun kaçmış kilon kaçmış hep beraber göreceğiz. Bu arada benim boyum kaçmış kilom kaçmış hep beraber göreceğiz."

İYİ PARTİ'NİN İZMİR ADAYI ÖZLALE

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2024'teki yerel seçimlerde partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Prof. Dr. Ümit Özlale olduğunu açıklamıştı.