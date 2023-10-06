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Meral Akşener'e başkaldırı! İYİ Parti'den topluca istifa ettiler

İYİ Parti Genel Merkezi tarafından Çınarcık İlçe Başkanı Mehmet Ali Acar görevden alındı. Yaşanan gelişme partide deprem etkisi oluştururken, Acar'ın görevden alınması sonrasında ilçe teşkilatından istifalar peş peşe geldi. Yaklaşık 50 üyenin partiden istifa ettiği öğrenildi.

IHA6 Ekim 2023 Cuma 16:17 - Güncelleme:
Meral Akşener'e başkaldırı! İYİ Parti'den topluca istifa ettiler
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İYİ Parti Genel Merkezi tarafından Çınarcık İlçe Başkanı Mehmet Ali Acar görevden alınarak yerine Funda Şatana getirildi. Yaşanan durum ilçe teşkilatında deprem etkisi oluşturdu, partide istifalar peş peşe geldi.

İYİ PARTİ İSTİFA DEPREMİ

İlçe Sekreteri Şahika Özlü, Çınarcık Kadın Politikaları Başkanı Gülcan Ekren, Teşvikiye Belde Başkanı Barış Özlü, Teşvikiye Kadın Politikaları Başkanı Nazenin Yiğit başta olmak üzere ilçe ve beldedeki partili yaklaşık 50 üyenin partiden istifa ettiği bildirildi. İstifaların önümüzdeki süreçte de artması bekleniyor.

Öte yandan, istifa eden partililerin yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti Yalova İl Başkanlığı, Çınarcık ilçemizdeki teşkilatımızı illegal bir şekilde, kongre yapmaksızın ve ilçe başkanımız istifa etmemişken 'Ben yaptım oldu' mantığıyla dikte ederek ilçe teşkilat yönetimimize son vermiştir. Yalova yönetiminde görevli olan Funda Şatana'yı keyfe keder bir şekilde ilçe başkanlığına getirmişlerdir. Yapılan bu illegal diktatörlüğün mimarisi olan İYİ Parti Yalova İl Başkanı Osman Kendir ve yönetimini, biz mağdur olan ilçe yönetim kadrosu olarak şiddetle kınıyoruz. Mayıs ayında yapılmış olan Milletvekilliği seçimlerinde Osman Kendir ve ekibi partimizin 1. sıra adayı olan Sayın Ayhan Küçük'ün kaybetmesi için kötü bir politika izlemiştir. Tüm yapılan olumsuz politikalara rağmen bizler Çınarcık teşkilatı olarak elimizden gelenin fazlasını yapmaya özen gösterdik. İyi niyetimiz ve emeklerimiz il yönetiminde hiçe sayılmış olup, kadro dışı bırakıldık."

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