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Meral Akşener'e bir soğuk duş da Erzurum'dan! Umduğunu yine bulamadı

Konya ve Kayseri'de miting alanlarını doldurmayan 7'li koalisyonun ortağı İYİ Parti(İP) Meral Akşener'e bir soğuk duş ta Erzurum'den geldi. Sahaya indiği günden beri meydanları doldurmayan İP Genel Başkanı Meral Akşener, Erzurum'da umduğunu bulmadı. Miting alanı boş kaldı.

27 Nisan 2023 Perşembe 23:21 - Güncelleme:
Meral Akşener'e bir soğuk duş da Erzurum'dan! Umduğunu yine bulamadı
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14 Mayıs Genel Seçimleri için vatandaşlar sandık başına gidecek ve milletvekili ile cumhurbaşkanı adayları için oylarını verecek.

Diğer yandan sandık günü yaklaşırken partiler de sahaya inerek vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. 7'li koalisyon ise maydanlardan umduğunu alamıyor. 7'li koalisyon ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gerçekleştirdiği il ziyaretlerinde katılımın az olmasıyla adeta hüsrana uğruyor. Konya ve Kayseri'nin ardından bugün de Erzurum'da miting alanı boş kaldı.

AKŞENER'E ŞOK ÜSTÜNE ŞOK!

7'li koalisyon içinde özellikle ikkat çeken ise özellikle milliyetçi olduğu iddiası taşıyan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in mitingleri oluyor.

Akşener, coşkuyla duyurduğu programlarında umduğunu bulamıyor. Küçük meydanların tercih edilmesine rağmen katılımın az olması dikkatlerden kaçmıyor.

DENİZLİ MİTİNGİ ERTELENMİŞTİ

Akşener, ABB Mansur Yavaş ile birlikte Konya ve Kayseri'de düzenledikleri mitinglerde bekledikleri ilgiyi görememiş, bu kapsamda bugün gerçekleştirilmesi planlanan Denizli mitingi için de erteleme kararı almıştı. Şiddetli yağış öne sürülerek, program iptal edildi.

ROTAYI ERZURUM'A ÇEVİRDİ AMA...

Rota ise Erzurum'a çevrildi. Burada da aynı manzaranın ortaya çıkması sosyal medyada gündem oldu.

Meydandaki sayılı kişilerin olması bir kez daha dikkatlerden kaçmadı.

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