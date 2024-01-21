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“Mercek-10” operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 6 ilde silah imalatı ve silah Kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik düzenlenen “Mercek-10” operasyonlarında; 93 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 12 şüpheli gözaltına alındı.

21 Ocak 2024 Pazar 08:06 - Güncelleme:
“Mercek-10” operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 6 ilde silah imalatı ve silah Kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik düzenlenen "Mercek-10" operasyonlarında; 93 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 12 şüpheli gözaltına alındı.

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