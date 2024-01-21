“Mercek-10” operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 6 ilde silah imalatı ve silah Kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik düzenlenen "Mercek-10" operasyonlarında; 93 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 12 şüpheli gözaltına alındı.
6️⃣ İlde Silah İmalatı ve Silah Kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik düzenlenen "MERCEK-10" Operasyonlarında; 9️⃣3️⃣ Ruhsatsız Tabanca ele geçirildi. 1️⃣2️⃣ şüpheli gözaltına alındı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 21, 2024
Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Halkımızın Huzurunu Kaçıran Organize Suç Örgütlerinin ve Onlara... pic.twitter.com/sjWKjbaKBq