'Mercek Operasyonu' kapsamında yapılan operasyonlarda 102 şüpheliye gözaltı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 'Şehit Jandarma Astsubay Üçvş. Emrah Ünalan -JASAT Mercek Operasyonu' düzenledi. 91 tim, 308 personelin katıldığı operasyonda 210 ev, 114 metruk bina, 242 iş yeri, 122 park, bahçe ile 114 uygulama noktasında denetimlerler yapıldı.

Uygulama sonucunda 4 bin 851 şahsın sorgusu yapılırken, 22 hırsızlık, 22 dolandırıcılık, 14 uyuşturucu madde kullanma, 9 yaralama, 4 uyuşturucu madde ticareti, 2 kasten öldürme ve diğer suçlardan da 29 kişi olmak üzere 102 kişi yakalandı. Yakalananların 88'i tutuklanırken, 7,2 gram da esrar ele geçirildi.