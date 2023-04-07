Merhum Davudoğlu Hocaefendi dualarla anıldı

7 Nisan 1983 yılında vefat eden büyük İslam alimi Ahmed Davudoğlu için İstanbul Fatih'te bir anma programı düzenlendi.

Fatih Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki programa medya ve eğitim camiasından çok sayıda önemli isim katıldı.

Anma programı Kuran-ı kerim tilavetiyle başladı.

Moderatörlüğünü Yazar Melikşah Seze'in üstlendiği programda Prof. Dr. Cevat Akşit, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan ve İZÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. Cevat Akşit, "Davudoğlu Hoca, öğrencilerine hep samimi davranmıştır. En önemli konuları en sade dil ile ele almıştır." diye konuştu

Programda konuşan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan "Ahmed Davudoğlu hoca merhumun çok önemli eserleri var. Hatta bazıları basılmadı. Bu konu da çalışmalar yapılması gerekir." görüşünü dile getirdi.

İZÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ise öğrencilik yıllarında Ahmed Davudoğlu Hocaefendi ile tanıştığını, kendisinden ders aldığını anlattıktan sonra güreşe olan merakını dile getirdi. Yılmaz "Ahmed Davudoğlu Hoca hem Türkçe'ye hem de Arapça'ya çok hakim biriydi. Kendisiyle konuşan bir kişi O'nun Arap olduğunu sanmıştı." dedi.

1912 yılında Bulgaristan'da dünyaya gelen Merhum Ahmed Davudoğlu Hocaefendi Mısır'da El Ezher Üniversitesinde eğitim gördükten sonra komunist yönetimin türlü işkencelerinin ardından Türkiye'ye hicret etmiştir. 7 Nisan 1983 tarihinde vefat eden Merhum Ahmed Davudoğlu Hocaefendi Osmanlı Uleması'nın Balkanlarda yetişmiş son temsilcilerindendir.