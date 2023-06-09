İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Haziran 2023 Cuma / 21 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,3529
  • EURO
    25,2082
  • ALTIN
    1473.88
  • BIST100
    5600.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Merkez Bankası'nda devir teslim! Hafize Gaye Erkan resmen görevine başladı
Güncel

Merkez Bankası'nda devir teslim! Hafize Gaye Erkan resmen görevine başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine atanan Hafize Gaye Erkan, düzenlenen devir teslim töreni ile görevini Şahap Kavcıoğlu'ndan devraldı.

IHA9 Haziran 2023 Cuma 16:26 - Güncelleme:
Merkez Bankası'nda devir teslim! Hafize Gaye Erkan resmen görevine başladı
ABONE OL
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Şahap Kavcıoğlu'nun yerine TCMB Başkanlığına Amerika'da uzun yıllar ekonomi üzerine görev icra eden Hafize Gaye Erkan atandı.

TCMB binasında düzenlenen devir teslim töreni ile Erkan, başkanlığı Şahap Kavcıoğlu'ndan devralarak görevine başladı. Törende Erkan ve Kavcığlu birbirlerine çiçek takdim etti.

Hafize Gaye Erkan, son 2 yılda Merkez Bankası'na yaptığı hizmetlerden dolayı Kavcıoğlu'na teşekkür ederek, "Zorlu bir süreci ekibinizle yürüttünüz. Güzel emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Hem ülkemiz adına hem de Merkez Bankası'nın çalışanları adına bu desteğinizi, emeğinizi ve hizmetlerinizi her zaman minnetle hatırlayacağımı bilmenizi isterim. Cumhurbaşkanımıza da bu görevi şahsıma, ülke ve vatanımız adına beni layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum. Minnettarım, onur duydum." ifadelerini kullandı.

Kavcıoğlu ise Erkan'a yeni görevinde başarılar dileyerek, "İnşallah Türkiye ve TCMB için başarılı olur. Başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah ülke olarak yeni başarılara ulaşırız. Çok teşekkür ediyorum." dedi.

  • TCMB
  • Şahap Kavcıoğlu
  • Hafize Gaye Erkan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.