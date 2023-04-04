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Mermer yüklü tır devrildi

İstanbul Maltepe'de mermer yüklü tır 3 metre yükseklikten D-100 karayoluna devrildi. Kazada tırda yüklü mermerler yola saçılırken, tır sürücüsü yaralandı.

AA4 Nisan 2023 Salı 07:03 - Güncelleme:
Mermer yüklü tır devrildi
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Maltepe Zümrütevler mevkisinde Gökhan Doğan yönetimindeki 34 EEU 274 plakalı mermer yüklü tır, kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı ardından 3 metre yükseklikten D-100 karayoluna devrildi. Tırda yüklü mermerler de yola saçıldı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için karayolunun iki şeridini trafiğe kapattı.

Kazada yaralan tır sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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