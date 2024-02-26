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Mersin açığında ölü bulunan yunus incelemeye alındı

Mersin'in Akdeniz ilçesi açığında ölü bulunan şişe burunlu yunus incelemeye alındı.

AA26 Şubat 2024 Pazartesi 14:04 - Güncelleme:
Mersin açığında ölü bulunan yunus incelemeye alındı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında denizdeki bir yunusun hareketsiz olduğunu gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, öldüğü belirlenen şişe burunlu yunusu tekneyle Çamlıbel Balıkçı Barınağı'na taşıdı.

Vinçle karaya çıkarılan 2,5 metrelik ve 400 kilogramlık yunus, incelenmesi için Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Canlıları Müzesi'ne götürüldü.

MEÜ Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, AA muhabirine, yunusun balıkçı ağlarına takılması nedeniyle öldüğünün değerlendirildiğini söyledi.

Akdeniz'deki canlıları takip ettiklerini belirten Ayas, "Mersin'de geçen yıl 4 yunus ölmüştü. Bu yıl ilk ölüm vakası. Yunuslar, deniz ekosisteminde besin zincirinin en üstünde yer alan türdür ve beslendiği canlı gruplarını dengeleme rolü vardır. Yunus ölümlerinin Akdeniz ekosistemi açısından negatif sonuçları olacaktır." diye konuştu.

Ayas, inceleme sonrası müze bahçesine gömülecek yunusun daha sonra iskeletinin çıkarılıp sergileneceğini kaydetti.

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