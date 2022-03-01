Mersin merkezli 6 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 28 kişi yakalandı

İHA 1 Mart 2022 Salı 12:11 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 12:12

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün 'mahrem' yapılanması tarafından ankesörlü ve sabit telefonlardan aranan 30'u asker 33 kişiyle ilgili yakalama emri çıkarıldı. Bu sabah Mersin merkezli Ankara, Tokat, Şanlıurfa, Bolu ve Karaman'da belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, aralarında görevde olan rütbeli askerlerin de bulunduğu 28 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürülürken, hakkında gözaltı kararı bulunan 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.