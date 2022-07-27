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Güncel

Mersin merkezli 7 ilde ''Umut Tacirleri Operasyonu'' başlatıldı

Mersin merkezli 7 ilde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltı kararı verilen 15 zanlının yakalanmasına yönelik 'Umut Tacirleri Operasyonu' başlatıldı.

AA27 Temmuz 2022 Çarşamba 08:25 - Güncelleme:
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Mersin Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 15 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanması için Mersin, Antalya, İstanbul, Muğla, İzmir, Hatay ve Uşak'taki adreslere şafak vakti eş zamanlı "Umut Tacirleri" adı verilen operasyon düzenlendi.

Mersin'de 200 polisin katıldığı dron destekli operasyonda adreslere baskın yapıldı.

Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonda adreslerdeki aramalar devam ediyor.

  • Mersin
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