Mersin merkezli terör operasyonunda 13 şüpheliye gözaltı
Mersin merkezli İstanbul ve Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik operasyonda, 13 zanlı gözaltına alındı.
- AA
Mersin merkezli İstanbul ve Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik operasyonda, 13 zanlı gözaltına alındı.
Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylemlerine katıldıkları, sosyal medya hesapları üzerinden de bölücü terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon başlattı.
Mersin merkezli İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 13 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin, emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.
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