Mersin Serbest Bölgesi'nde yangın: Çalışmalar havadan ve karadan devam ediyor.

Akdeniz ilçesindeki bölgede faaliyet yürüten firmanın deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı.



Yangında dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık görevlilerince ambulansta müdahale edildi.



İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'nın (TOMA) da katıldığı yangın söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler karadan, bir söndürme helikopteri de havadan destek veriyor.



Firma çalışanları, alevlerin diğer alanlara sıçramasını önlemek için kuru yemiş çuvallarını iş makineleriyle depodan çıkardı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.